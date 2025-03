Isee 2025, cosa serve per il calcolo? La lista di documenti necessari

Introduzione

Presentare l’Isee 2025 è fondamentale per ottenere l’accesso a bonus e agevolazioni fiscali: la stragrande maggioranza degli incentivi pubblici, che siano gli sconti sulle bollette o le misure di supporto alla genitorialità, si basa su rigidi paletti economici. In alcuni casi il tetto è fissato per rientrare tra i beneficiari, in altri per calcolare l’importo degli incentivi. L’Indicatore della Situazione Economica Equivalente è infatti lo strumento principale per avere un quadro della condizione economica complessiva dei nuclei familiari italiani. Cosa serve per richiedere l’Isee? Ecco la guida con la lista di documenti necessari per ottenerlo.