Nuovo Isee 2025, dal 5 marzo titoli di Stato esclusi dal calcolo. Cosa cambia per i bonus

Introduzione

Il 19 febbraio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Dpcm governativo 13/2025 che autorizza l’esclusione dal calcolo Isee dei buoni postali, dei libretti e di tutti i titoli di Stato entro un valore di 50mila euro. Si è quindi concretizzata la decisione dell'esecutivo, annunciata oltre un anno fa. A questo punto l'indicatore per i possessori di titoli si abbasserebbe, e si alzerebbe di conseguenza il il valore delle prestazioni a questo collegate (quindi bonus sociali gas e luce, assegno unico, bonus psicologo, Bonus nido e altre agevolazioni). La data a partire dalla quale entrerà in vigore la nuova norma sarà il prossimo 5 marzo. Ora l’Inps è incaricato di aggiornare sulla base della normativa le nuove Dsu (Dichiarazioni sostitutive uniche) 2025.