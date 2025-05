Economia circolare, in Italia cresce l'acquisto di prodotti usati

Per incentivare scelte di acquisto coerenti con un'economia circolare, l'89% (+3 punti) chiede sconti sui prodotti di seconda mano e maggiore trasparenza sulla loro affidabilità (+4 punti); l'87% una rete di vendita più accessibile per queste tipologie di prodotti (+4 punti) ed incentivi economici all'acquisto (+3 punti). In questo caso, emerge una differenza di carattere generazionale: gli over 64 sono più ottimisti riguardo all'utilità di queste iniziative, mentre gli under 30 si dicono più scettici