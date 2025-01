Invece di essere gettati via, i vecchi scarponi possono essere trasformati, con un risparmio di risorse energetiche e una riduzione delle emissioni di CO2. È nato da quest'idea il progetto Recycle Your Boots, lanciato da Tecnica Group nel 2021. Chiunque può consegnare, nei punti di raccolta, i suoi scarponi usati. Questi verranno poi riciclati, trasformandosi in materie prime di seconda generazione. Un esempio? Le scarpette diventano l'imbottitura dei materassi di protezione presenti sulle piste