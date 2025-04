Le motivazioni della condanna all’ergastolo per il delitto di Giulia Cecchettin hanno scatenato un’ondata di critiche. Al centro della polemica, l’esclusione dell’aggravante della crudeltà. Ma, per il procuratore capo di Tivoli Menditto e per la scrittrice e attivista Cavallo, il lavoro dei magistrati della Corte d'Assise di Venezia dimostra una evoluzione dagli stereotipi di genere e si muove verso un pieno riconoscimento della natura del femminicidio