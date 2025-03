Bonus bebé, mancano ancora le istruzioni per la domanda. Cosa sapere

Ma cosa si può acquistare con la carta nuovi nati? Si potrà beneficiare del bonus fino al terzo anno di vita del bambino (in caso di adozione o affido, il contributo sarà garantito per i tre anni successivi all’ingresso del minore in famiglia) e potrà essere utilizzato esclusivamente presso esercizi convenzionati, sia fisici che online, per acquistare:

Alimenti per neonati e bambini;

Pannolini, salviettine e prodotti per l'igiene;

Abbigliamento per la prima infanzia