Pensioni, nel 2040 serviranno 68 anni e un mese. Le previsioni

Introduzione

La Ragioneria generale dello Stato ha diffuso le stime sulle tendenze di medio-lungo periodo del sistema pensionistico e socio-sanitario. Emergono diverse previsioni. Fra queste, l’ipotesi che nel 2040 possano servire tredici mesi in più delle attuali soglie pensionistiche per accedere alla pensione di vecchiaia e a quella anticipata utilizzando i soli contributi versati, a prescindere dall’età. Questo dato si ricava dall’adeguamento dei requisiti all’aspettativa di vita. Per avere informazioni più precise bisogna però aspettare le nuove proiezioni dell’Istituto nazionale di statistica.