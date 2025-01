Pensioni, come funziona e com’è cambiata la norma sull’adeguamento?

Introduzione

Non si placa il dibattito sul caso Inps avvenuto nella giornata di giovedì: la Cgil ha evidenziato che il simulatore dell'Istituto di previdenza ha aumentato di tre mesi i requisiti per accedere alla pensione, facendo scoppiare una polemica politica. In serata è arrivata la smentita dell'Istituto, che ha garantito "che le certificazioni saranno redatte in base alle tabelle attualmente pubblicate". Lo stesso simulatore è stato poi stato corretto e ha cancellato i tre mesi in più. Ma quali sono state le regole per andare in pensione fino ad oggi?