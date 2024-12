Pensioni 2025, uscite anticipate con paletti. Bonus Maroni rafforzato

Introduzione

Con la Manovra sono stati prorogati i canali di anticipo pensionistico (Ape sociale, Quota 103 e Opzione donna), ma nella versione con paletti come già previsto nel 2024. L'Ape sociale si conferma dunque accessibile a partire da un'età anagrafica di 63 anni e 5 mesi (nel 2023 era 63 anni). Quota 103 vede il ricalcolo contributivo e la scarsa convenienza in termini di anticipo dall'uscita dal lavoro (elementi che hanno penalizzato le richieste nel 2024). Opzione donna conferma i suoi requisiti molto stringenti. Nel settore pubblico, c'è l'innalzamento del limite ordinamentale a 67 anni per l’età di vecchiaia e una spinta a lavorare anche fino a 70 anni (con l'accordo del lavoratore). Rafforzato (e esteso) anche il bonus Maroni, in una versione esentasse