Nuova app Inps con simulatore pensione: come funziona e le novità

Ogni servizio avrà una propria "card" consultabile e, contestualmente, la possibilità di oscurare o mostrare i dati sensibili riportati. Anche coloro che non hanno effettuato l'autenticazione avranno due servizi disponibili: il simulatore di pensione "Pensami" e il simulatore per il servizio "Assegno unico e universale per i figli a carico"

L'app "Inps mobile" si rinnova e punta sull'Intelligenza artificiale per offrire servizi personalizzati e "a portata di mano". La nuova versione dell'applicazione, presentata dal presidente dell'Istituto, Gabriele Fava, consente di personalizzare la home con i tre servizi più rilevanti per ciascun utente autenticato, rendendo l'accesso alle informazioni più intuitivo e immediato. L'app, nata nel 2011 e via via implementata, offre attualmente 40 servizi, che vanno dalle pensioni alle indennità. "L'avevo promesso e mantengo la promessa: parte la nuova versione dell'app, fresca, semplice, fruibile, diretta verso tutti i cittadini perché vogliamo raggiungerli prima e facilmente attraverso i servizi essenziali immediati. Parte una nuova era: app 4.0 e potrei dire Inps 4.0. Vogliamo essere sempre più vicini ai cittadini", sottolinea Fava, invitando tutti a scaricarla.