Paradisi fiscali, i preferiti dai pensionati italiani. LA CLASSIFICA

Introduzione

Secondo l’ultimo Rapporto sulle pensioni pagate all’estero dell’Inps, con dati aggiornati al 2023, l’insieme dei pagamenti effettuati dall’Istituto - che includono non solo quelli riferiti alle prestazioni in regime internazionale, ma anche a quelle liquidate sulla base della sola contribuzione italiana - sono stati più di 310.000, con un importo totale di circa 1.600 milioni di euro. Un dato che rappresenta il 2,3% del totale delle pensioni erogate dall’Istituto e si distribuisce su circa 160 Paesi. Dalla fotografia scattata dall’Inps sono emerse anche nuove tendenze che rispecchiano il cambiamento della società: se ci si continua a spostare per motivi fiscali - con la Spagna al primo posto fra le destinazioni e un boom dell’Albania - in molti decidono di cambiare Paese per ragioni relative alla vita personale.