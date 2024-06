Introduzione

A partire dal 1° luglio 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha fatto sapere che non pagherà più le pensioni all’estero con gli assegni, per evitare le erogazioni indebite e i disservizi postali, che potrebbero causare perdite lungo il tragitto. A essere coinvolti sono più di 300 mila italiani, che vivono sia in Paesi europei, come Grecia, Malta, Spagna, Portogallo, Slovacchia, che extra-Ue e ricevono pensioni per 1,6 miliardi di euro.

Le modalità che saranno consentite sono l’accredito sul conto corrente o l’erogazione in contanti, presso uno degli sportelli di Western Union. I pensionati che non hanno inviato nei termini previsti le comunicazioni necessarie per l’accredito potranno comunque contattare il Servizio Citibank di assistenza oppure rivolgersi ai locali Uffici di patronato.