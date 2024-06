Introduzione

Una delle proposte su cui sta lavorando il gruppo di esperti del Cnel in materia pensionistica prevede un ritorno allo schema della legge Dini con una flessibilità in uscita dai 64 ai 72 anni, senza più il ricorso al sistema delle Quote.

In tal senso, l'assegno aumenterebbe andando in pensione più tardi: il ventaglio delle 9 età (poco più della metà delle attuali 16) verrebbe traslato nei nuovi coefficienti di trasformazione.