Introduzione

L’Istituto nazionale di previdenza sociale, l’Inps, ha comunicato alcuni chiarimenti in merito a Opzione donna, che consente ad alcune lavoratrici di andare in pensione in anticipo. Per accedere alla misura sono previsti almeno 61 anni di età e 35 di contributi, ma anche la presenza di una situazione di disagio accertato.

Per chi ne ha diritto, l’erogazione dell’assegno cambia in base alle categorie: le autonome e le dipendenti, per esempio, l’hanno ricevuto in febbraio. Le addette al settore scolastico vedranno la somma in setttembre, le lavoratrici impegnate nel settore delle arti Afam – Alta formazione artistica, musicale e coreutica – la otterranno dal primo novembre 2024