Falsi pensionati all'estero, scatta seconda fase di controlli Inps

Introduzione

La prima fase si era svolta fra marzo e luglio e aveva coinvolto i pensionati con residenza in America, Asia ed Estremo Oriente. Questa seconda riguarderà invece i residenti in Europa, Africa e Oceania (ad esclusione dei Paesi scandinavi e dei Paesi dell'Est Europa già interessati in precedenza).

I pensionati dovranno far pervenire il modulo di attestazione dell’esistenza in vita, correttamente compilato, datato, firmato e corredato della documentazione di supporto, alla casella postale PO Box 4873, Worthing BN99 3BG, United Kingdom, entro il termine indicato nella lettera esplicativa