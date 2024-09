Manovra, vertice centrodestra. Ipotesi di alzare a 70 anni pensioni Pa

Introduzione

Vertice ieri per i leader della maggioranza, che si sono ritrovati con il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti per fare il punto sulle risorse a disposizione e le prossime tappe della Manovra, che vedrà una data importante il prossimo 20 settembre a Bruxelles, quando sarà presentato il Piano Strutturale di Bilancio. “È stata ribadita la volontà di proseguire nel solco di una politica di bilancio seria ed equilibrata, confermare quanto di buono è stato fatto e verificare cosa di nuovo può essere attuato concentrando tutte le risorse sulle priorità, come famiglie, imprese, giovani e natalità”, si legge in una nota diffusa dopo il vertice.

Uno dei temi sul tavolo sono le pensioni, in particolare degli statali: circola una bozza del ministero della Pubblica amministrazione che prevede l’innalzamento a 70 anni dell’età pensionabile dei dipendenti della Pa, che possono, su base volontaria, decidere di rimanere al lavoro oltre i 67 anni per lo svolgimento di attività di tutoraggio e affiancamento. “Stiamo valutando l’opportunità, ma continueremo ad assumere, perché fino al 2030 si rischia di perdere un milione di posti di lavoro”, ha dichiarato il ministro Paolo Zangrillo. Protestano i sindacati e l'opposizione