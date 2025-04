Bot, il 10 aprile in asta titoli a un anno fino a 7 miliardi

Introduzione

Giovedì 10 aprile il Tesoro offrirà in asta Bot annuali (prima tranche) per un importo massimo di 7 miliardi di euro, con scadenza 14 aprile 2026. In offerta, ha comunicato il Mef, anche la riapertura del Bot annuale (14 giugno 2024) con vita residua di due mesi per 1,5 miliardi. Si tratta della terza tranche della collocazione emessa per la prima volta nel giugno 2024, con scadenza 13 giugno 2025. Ecco cosa sapere.