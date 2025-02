Btp, nel 2025 meno Bce e più retail. La guida del Mef

Introduzione

Il contesto delle emissioni in cui si muove il ministero dell’Economia e delle Finanze per il 2025 prevede oltre 2.500 miliardi di titoli di Stato italiani in circolazione, con una vita media di 6,99 anni che il Tesoro sta cercando di allungare. E una previsione di emissioni per il 2025 fra i 330 e i 350 miliardi di euro per i titoli a media e lunga scadenza - fra cui i Btp - che punta anche sui titoli green e sul retail, con i risparmiatori che tornano a vedersi offerto un titolo dedicato la prossima settimana, il Btp Più.

Si contano circa 234 miliardi di euro di titoli che - al netto dei Bot - arrivano in scadenza nel 2025 e sono da rifinanziare. E un nuovo fabbisogno del settore statale che, sulla base delle stime di finanza pubblica di fine 2024, le Linee guida di gestione del debito pubblico valutavano intorno ai 135 miliardi di euro