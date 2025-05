Pagamenti Inps maggio 2025: le date da segnare sul calendario

Introduzione

Anche per maggio 2025 il calendario dei pagamenti Inps è corposo: sono milioni i beneficiari delle prestazioni relative a una serie di misure e benefici, come l’accredito dell’Assegno unico e universale, delle indennità NASpI e Dis-coll, dell’Assegno di inclusione e del Supporto per la formazione e il lavoro.

C’è poi l’accredito della pensione di maggio che contempla quasi 23 milioni di prestazioni. Ecco le date da cerchiare in rosso sul calendario