Conto Termico 3.0, pubblicate le regole: come ottenere gli incentivi

La documentazione richiesta varia in base alla tipologia e alla dimensione degli interventi: per lavori rilevanti di efficientamento energetico e per impianti termici di grande potenza è necessaria la presentazione della diagnosi energetica e dell’APE post intervento, mentre in ogni caso devono essere forniti elementi idonei a dimostrare la correttezza tecnica delle opere e la congruità delle spese, come relazioni specialistiche e materiali fotografici; per le imprese è inoltre previsto un passaggio preliminare con l’invio di una comunicazione preventiva prima dell’avvio dei lavori. Sul fronte dei costi riconoscibili, il perimetro delle spese ammissibili non si limita alla fornitura e all’installazione degli impianti, ma include anche oneri professionali legati alla progettazione e alla gestione dei lavori, oltre a componenti aggiuntive come sistemi di accumulo e infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici, purché inserite in interventi che prevedano la sostituzione dell’impianto termico con pompe di calore elettriche.