Nuove bollette, solo un italiano su 3 ha notato la differenza

Dal 1° luglio 2025 i venditori di elettricità e gas sono stati obbligati ad emettere le bollette in un nuovo formato più chiaro e comprensibile, con un frontespizio uguale per tutti, contenente le principali informazioni generali, e due riquadri: lo "Scontrino dell’energia" che riporta quantità per prezzo, e il "Box dell’offerta" che ricorda le condizioni contrattuali sottoscritte dal cliente. La novità ha l’obiettivo di migliorare la comprensibilità delle bollette di famiglie (esclusi i clienti in Maggior Tutela), condomini, piccole e medie imprese e BT altri usi (come box, cantine e magazzini). La riforma della bolletta è frutto di un lungo processo di consultazione con associazioni, imprese, consumatori e altri stakeholder e ha richiesto importanti modifiche nelle modalità di fatturazione dei venditori.