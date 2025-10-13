Riscaldamento, dal 2015 costo bolletta gas è cresciuto del 39%

Lo scenario per l’acqua non cambia molto se si restringe il campo a quanto accaduto finora nell’anno in corso. Nel 2025 i costi relativi alla fornitura idrica sono quelli che hanno visto la maggiore inflazione: +4,8% tra giugno, luglio e agosto, e +4,7% in settembre, dopo incrementi superiori al 6% all'inizio del 2025. Risulta invece essere più moderata la crescita del costo della raccolta dei rifiuti, nel mese di settembre dell'1,8%, dopo un lungo periodo però di aumenti superiori al 3%. Per gas e luce invece, dopo una serie di rincari primaverili, settembre è stato un mese di flessione dei prezzi, rispettivamente del 5,6% e del 5,8%.