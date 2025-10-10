Bollette, slitta il cambio fornitore in 24 ore. Cosa sappiamo

Ma quale potrebbe essere l’impatto del nuovo meccanismo sulle bollette italiane? Facile.it ha provato a rispondere a questa domanda, anche se – ha sottolineato – è “difficile fare previsioni”. Così, ha “formulato alcune ipotesi partendo da ciò che è successo nel mercato della telefonia mobile quando, nel 2012, a seguito dell’introduzione dello switch in 24 ore, il prezzo €/chiamata è crollato del 35% in soli dodici mesi”. Gli esperti di Facile.it hanno spiegato: “È difficile immaginare un beneficio analogo, il mercato dell’energia ha caratteristiche completamente diverse da quello della telefonia e l’impatto sulle bollette sarà sicuramente inferiore e potrebbe attestarsi, nella migliore delle ipotesi, a una riduzione delle bollette compresa tra il 10% e il 15%”. Per una famiglia tipo si potrebbe arrivare a un risparmio fino a 230 euro l’anno tra bollette luce e gas