Luce, al via la rivoluzione del quarto d'ora: come cambia la bolletta?

Non solo il Market time unit: ci sono altre novità per l'energia elettrica. Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro per gli Affari europei, il Pnrr e le Politiche di coesione Tommaso Foti e del ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin, ha recentemente approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo per l'attuazione della direttiva Ue 2024/1711. Il provvedimento, finalizzato a migliorare l'assetto del mercato dell’energia elettrica dell’Unione, mira a trasferire i benefici della transizione energetica e della crescente diffusione delle rinnovabili ai consumatori finali, siano essi privati cittadini o imprese. Ma quali sono queste altre novità?

