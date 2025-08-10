Le infrastrutture europee hanno in media oltre 40 anni di età e le ondate di calore mettono in crisi produzione e distribuzione di energia. La domanda in Ue è salita del 14% durante l’ultima ondata, ma nucleare e idroelettrico rallentano, mentre il termoelettrico perde efficienza. Intanto Bruxelles fissa obiettivi ambiziosi: più interconnessioni e 50 GW di storage. Perché senza interventi, le temperature alte diventeranno sempre di più sinonimo di buio