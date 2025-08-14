Elettricità, come cambiare la potenza del contatore e i vantaggi

Ma quanto costa una simile operazione? In base alle nuove disposizioni, il costo per una modifica della potenza contrattuale è composto da due voci distinte. La prima è un importo prestabilito che copre i costi di gestione del fornitore, il cui ammontare cambia a seconda che il contratto sia nel servizio di Maggior Tutela, a Tutele Graduali o nel mercato libero. La seconda voce, invece, è un costo variabile che si applica solo quando si chiede un incremento della potenza e dipende da quanti kW aggiuntivi si desidera. Consideriamo un esempio concreto: se un cliente desidera aumentare la sua potenza da 3 a 4 kW, l'Arera ha calcolato che il costo totale sarà di 99,42 euro una tantum, IVA inclusa. Questo importo è così suddiviso: un importo fisso di 23 euro per il fornitore (valido per la Tutela e le Tutele Graduali) e un costo aggiuntivo di 61,26 euro per ogni kW extra, moltiplicato per 1,1