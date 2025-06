Bonus bollette 2025, tra giugno e luglio rimborso di 200 euro

l Bonus Economico Elettrico e il Bonus Economico Gas sono attivati in modo automatico sulla base dell’attestazione ISEE, da richiedere annualmente all’INPS. Per accedere al bonus per disagio economico, uno dei componenti del nucleo familiare ISEE deve risultare intestatario di un contratto di fornitura elettrica o gas con tariffa per usi domestici e deve appartenere ad una delle seguenti categorie: non è superiore a 9.530 euro per famiglie con massimo 3 figli a carico; non è superiore a 20.000 euro per le famiglie numerose con almeno 4 figli a carico