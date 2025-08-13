Bollette, dal 2026 si potrà cambiare fornitore in 24 ore: le novità

Arera ha spiegato che sono arrivate osservazioni da parte di 16 soggetti, di cui 5 associazioni di operatori del mercato, 2 associazioni di consumatori, 8 operatori di mercato e Terna. In generale, ha sottolineato l’Autorità, “la riforma del processo di cambio fornitore prospettata, oltre che ritenuta necessaria in conseguenza delle disposizioni normative richiamate nella prima parte del presente documento, è stata condivisa nella sua impostazione e nei suoi obiettivi e apprezzata sia dalle imprese e loro associazioni che dalle associazioni dei consumatori”. Al contempo, però, “è stata evidenziata la portata innovativa” del processo e la sua capacità di apportare “modifiche sostanziali negli attuali assetti e dinamiche di mercato, oltre che nella gestione dei clienti”