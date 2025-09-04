Bollette luce, tariffe più basse a settembre: la simulazione

In Italia sono previsti diversi incentivi che possono risultare utili a molti nuclei familiari. Per chi si trova in difficoltà economiche esistono i Bonus Gas e Luce, mentre per la sola energia elettrica è riconosciuto anche un sostegno dedicato a chi soffre di gravi condizioni sanitarie e necessita di apparecchiature elettromedicali. Nel primo caso è indispensabile rientrare nei limiti ISEE stabiliti (9.530 euro come soglia generale, oppure fino a 20 mila euro per i nuclei numerosi con almeno quattro figli a carico); nel secondo è invece necessario inoltrare apposita domanda con la certificazione richiesta. Il contributo destinato alle famiglie in disagio economico viene accreditato automaticamente in bolletta: in questi casi è sufficiente aver presentato la Dichiarazione ISEE per vedere applicato lo sconto, ripartito sulle varie fatture annuali. L’entità varia in base alla composizione del nucleo e per il 2025 oscilla tra 167,90 e 240,90 euro. Cifre diverse, invece, per il sostegno per disagio fisico che prevede importi modulabili, compresi fra 167,90 e 543,85 euro. Per quanto riguarda invece il gas, il valore del bonus dipende non soltanto dal numero di componenti della famiglia, ma anche da elementi come l’area climatica di residenza e la tipologia di combustibile