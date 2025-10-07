Bollette più trasparenti, Cdm approva decreto legislativo: le novità

Ma tutto questo cosa significa? In pratica, viene stabilito che debba essere esteso l’elenco dei dati che le fatture dell’energia devono riportare: non soltanto quelli relativi al fornitore, chiamato a rendere più chiari i propri riferimenti e i contatti utili per l’assistenza clienti, ma anche quelli riguardanti la composizione del prezzo, con indicazioni precise sulle singole voci, sulle eventuali offerte promozionali e sui servizi aggiuntivi. Si tratta, in definitiva, di aspetti centrali nell’ambito della cosiddetta bolletta 2.0 per luce e gas, promossa dall’Autorità, che il decreto valorizza ulteriormente, sottolineando la necessità di una trasparenza ancora più ampia e immediata.