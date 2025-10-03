Arera, bolletta settembre gas vulnerabili -0,8%. Quanto si risparmia?

Marco Vignola, vicepresidente dell'Unione Nazionale Consumatori, commentando i dati di Arera sul prezzo di riferimento del gas per i vulnerabili, ha detto che si tratta di un "calo atteso, senza però effetti sulle tasche dei consumatori. Sarà il prezzo di ottobre, infatti, con l'accensione dei riscaldamenti nella zona climatica E, in città come Milano, Torino e Bologna, a determinare conseguenze sui bilanci delle famiglie. Purtroppo, non ci attendiamo niente di buono, dato che ancora nulla è stato fatto per impedire le speculazioni sul prezzo del gas e i conseguenti extraprofitti milionari, nemmeno tassati".

Per approfondire: Luce e gas, chi sono i fornitori più affidabili: la classifica di Altroconsumo