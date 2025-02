Nuovo Btp a 15 anni, ordini per 133 miliardi: rendimento sfiora 4%

La domanda per il Btp a 15 anni regge su valori dopo il record di oltre 140 miliardi che il titolo decennale aveva riscosso poco più di un mese fa, ed è un buon viatico per l'appuntamento con il retail cui la prossima settimana il Tesoro offrirà il nuovo Btp Più

La domanda per il Btp a 15 anni regge su valori dopo il record di oltre 140 miliardi che il titolo decennale aveva riscosso poco più di un mese fa, ed è un buon viatico per l'appuntamento con il retail cui la prossima settimana il Tesoro offrirà il nuovo Btp Più. Il titolo è stato collocato al prezzo di 99,375 corrispondente ad un rendimento lordo annuo all’emissione del 3,942%. Lo rende noto il ministero dell’Economia e delle Finanze che ha comunicato i risultati dell’emissione tramite sindacato del nuovo Btp a 15 anni.

Due cedole semestrali

Il titolo ha scadenza 1° ottobre 2040, godimento 18 febbraio 2025 e tasso annuo del 3,85%, pagato in due cedole semestrali. Il regolamento dell’operazione è fissato per il prossimo 18 febbraio. Il collocamento è stato effettuato mediante sindacato, costituito da cinque lead manager, Barclays Bank Ireland Plc, Deutsche Bank Ag, Intesa Sanpaolo Spa, Morgan Stanley Europe Se e Nomura Financial Products Europe GmbH e dai restanti Specialisti in titoli di Stato italiani in qualità di co-lead manager.