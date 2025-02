Btp nel 2025: dalle scadenze agli scenari di mercato, che cosa sapere

Introduzione

Manca ormai poco all’arrivo dei Btp Più, e in attesa dell’approdo sul mercato del nuovo titolo - che consente per la prima volta il rimborso anticipato del capitale investito - c’è chi guarda agli scenari del 2025 per capire quanto investire sui titoli di Stato può essere conveniente quest’anno. Del resto, come sottolineato dal Corriere della Sera, nel 2024 il rendimento medio dei titoli di Stato italiani è stato di poco superiore al 5%, meno del 9,19% del 2023 ma comunque interessante