Btp Più 2025, rendimento e durata: cosa sapere sul nuovo titolo

Introduzione

Si chiude alle 13 di oggi, 21 gennaio, l’emissione del nuovo Btp Più. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha emesso questo strumento come il primo titolo dedicato ai piccoli risparmiatori della famiglia Btp Valore con opzione di rimborso anticipato del capitale.

Si tratta di un incentivo in più ai risparmiatori, al fine di invogliarli a sottoscrivere un'emissione più lunga, dopo i maxi-collocamenti dello scorso anno dei Btp valore la cui durata era stata via via allungata