Debito pubblico italiano, superati i 3mila miliardi. Le conseguenze

Introduzione

Per la prima volta, il debito pubblico italiano supera la soglia psicologica dei 3.000 miliardi. Non salgono però i timori dei mercati, delle istituzioni e del governo che rivolgono l’attenzione soprattutto al suo andamento e alla politica di disciplina di bilancio, riconosciuta anche da uno spread che si mantiene sui livelli del 2021. Il valore (3.005,2 miliardi), come naturale, risulta impressionante ed è comunque superiore al Pil, consolidando il nostro Paese nella fascia alta della classifica dei Paesi a maggior debito. Una montagna che è costata all’Italia 78 miliardi di euro di interessi nel 2023 (per fortuna in diminuzione anche nei prossimi anni) e che riduce - come lamentano tutti i ministri dell'economia fra cui anche l'attuale, Giancarlo Giorgetti - lo spazio di manovra nel varare politiche di riduzione del debito e della crescita economica.