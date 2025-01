Btp Italia e Valore, i piani del ministero dell'Economia per il 2025

Introduzione

Sono diverse le novità previste dal Mef per le emissioni di debito di quest’anno: si discute infatti di un probabile ritorno del Btp Italia e del Btp Valore, oltre a "sviluppi significativi" in arrivo per i Btp Green, con l'obiettivo di far leva sugli incentivi normativi che spingono per gli investimenti nella transizione. Ecco cosa c’è da sapere.