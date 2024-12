Trump all'Ue: "Comprare gas e petrolio Usa o imporremo dazi"

L'Ue acquisti gas e petrolio americani su ampia scala se non vuole dazi. Donald Trump affida a Truth l'avvertimento a Bruxelles, proprio mentre l'Ue cerca disperatamente di evitare una guerra commerciale e ha studiato potenziali modi per evitare dazi aumentando gli acquisti di merci statunitensi come il gas liquido (Gnl) o i prodotti agricoli.

"Ho detto all'Unione Europea - ha scritto Trump sul suo social Truth - che deve colmare il suo enorme deficit con gli Stati Uniti acquistando su larga scala il nostro petrolio e il nostro gas. Altrimenti, sono dazi a tutto spiano!!!". La minaccia di Trump fa seguito alle proposte già avanzate da Bruxelles, secondo cui gli Stati membri potrebbero acquistare più Gnl statunitense, che è stato un'ancora di salvezza dopo l'invasione su larga scala dell'Ucraina.

Funzionari dell'Ue hanno anche iniziato a lavorare su potenziali rappresaglie commerciali nel caso in cui Trump dovesse imporre dazi, ma sono desiderosi di evitare un conflitto economico con la Casa Bianca, visti altri settori di dipendenza dagli Stati Uniti, come la difesa, scrive il Financial Times. (segue?

La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha dichiarato a novembre che l'Ue prenderà in considerazione la possibilità di acquistare più gas dagli Stati Uniti. "Riceviamo ancora molto Gnl dalla Russia e perché non sostituirlo con quello americano, che è più economico per noi e fa scendere i prezzi dell'energia", ha dichiarato ai giornalisti.

Di qui il commento di un funzionario dell'Ue: "Sembra strana come 'minaccia', dato che la von der Leyen ha alluso alla possibilità di fare proprio questo". Gli Stati Uniti sono già il principale fornitore di Gnl e petrolio dell'Ue. Nella prima metà del 2024, hanno fornito circa il 48% delle importazioni di Gnl del blocco, rispetto al 16% della Russia.

Secondo gli analisti citati dal quotidiano, gli Stati Uniti dovrebbero peraltro espandere la produzione di Gnl per fornire maggiori quantità all'Ue. "Il problema principale è che al momento gli Stati Uniti non hanno capacità di Gnl di riserva da inviare in Europa”, ha dichiarato Florence Schmit, di Rabobank.