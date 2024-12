Btp Valore e Btp Italia, cosa sapere sui titoli in emissione nel 2025

Introduzione

Il Ministero dell’Economia ha stilato il nuovo programma di emissione dei titoli di debito previsto per l’anno prossimo, in base al quale nei prossimi 12 mesi ci saranno emissioni lorde di titoli a medio e lungo periodo "in un intervallo compreso tra i 330 ed i 350 miliardi di euro, quindi in riduzione rispetto a quelle del 2024". Il documento stima l'ammontare sulla base di scadenze dei titoli in circolazione che, al netto dei Bot, saranno pari a circa 234 miliardi di euro, e del nuovo fabbisogno del settore statale dell'anno che, in base alle stime di finanza pubblica, dovrebbe attestarsi intorno ai 135 miliardi di euro.

Nel programma si legge anche che nel 2024 sono state effettuate emissioni di titoli a medio-lungo termine per un totale di poco inferiore ai 377 miliardi, che al netto dei concambi scendono a 361 miliardi. Le emissioni di Bot sono risultate pari a circa 171 miliardi di euro. Spazio poi anche alle future emissioni di Btp Valore, Btp Italia e Btp Green: ecco tutto quello che c’è da sapere.