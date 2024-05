Btp Valore, i risparmiatori prestano 11,2 miliardi allo Stato

Chiuso il collocamento della quarta edizione del titolo pubblico pensato per le famiglie italiane. Confermato il rendimento del 3,35% all’anno nel primo triennio e del 3,9% per gli anni successivi. Chi terrà l'obbligazione fino alla scadenza avrà un premio fedeltà dello 0,8% ascolta articolo

Non è da record ma è comunque un’altra importante iniezione di liquidità quella incassata dallo Stato con l’ultima edizione del Btp Valore, il Buono del Tesoro con scadenza a sei anni offerto ai piccoli risparmiatori: 11,22 miliardi di euro che le famiglie italiane hanno prestato all'Erario in cambio del rendimento minimo garantito prima dell’inizio della vendita. Nessun ritocco all’insù, dunque, con l'interesse definitivo fissato al 3,35% all’anno nel primo triennio e del 3,9% per gli anni successivi.

Cedola crescente e premio fedeltà La cedola sarà pagata ogni tre mesi e chi terrà il titolo fino alla scadenza riceverà un premio dello 0,8 per cento di quanto investito, un sistema per invogliare a non cederlo prima della scadenza. Da considerare che sembra probabile un taglio dei tassi da parte della Bce a giugno, con la conseguenza che i rendimenti su simili strumenti finanziari in futuro potrebbero scendere.

Tassa agevolata sui profitti Sui profitti bisogna pagare una tassa, che è agevolata al 12,5% come per gli altri bond tricolore, che non saranno conteggiati nell’Isee fino a 50mila euro e sono esenti dall’imposta di successione. Il premio fedeltà può essere d’aiuto per mettere il Paese al riparo da eventuali speculazioni di mercato, perché – in pratica – una fetta del debito pubblico è direttamente detenuta dalle famiglie italiane.