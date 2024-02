Meglio il conto corrente o un Btp? Come far fruttare i miei risparmi?

Nuova puntata di Patrimoney: cosa conviene di più, per far fruttare i nostri risparmi? Lasciare i soldi in banca o provare a investirli senza prendersi troppi rischi, nel modo più sicuro possibile, ad esempio in Titoli di Stato? Con l’aiuto degli esperti, ecco una mini-guida

Anzitutto, che differenza c’è tra un conto corrente bancario e un Titolo di Stato? Sono due cose molto diverse.



Il conto corrente è lo strumento principale di gestione del denaro: metto i miei soldi presso una banca (magari tramite l’accredito diretto dello stipendio o della pensione), e in cambio la banca mi fornisce alcuni servizi (per esempio la carta bancomat per prelevare i contanti). E in più, mi dà anche una piccola remunerazione: ossia mi paga periodicamente, di solito ogni anno, una percentuale sulla somma depositata. È il “tasso d’interesse”.

I titoli di Stato sono obbligazioni emesse dai Governi: in sostanza, presto i miei soldi allo Stato, che li usa per le sue attività e me li ridà alla scadenza (ad esempio tra uno, due o 10 anni, queste le scadenze tipiche) e nel frattempo mi paga periodicamente, di solito ogni anno, una percentuale della somma che gli ho prestato. Sono le cosiddette “cedole”.

I conti deposito rendono di più di quelli tradizionali

Solitamente, i conti correnti rendono poco. Nella grande maggioranza dei casi, si arriva massimo attorno al 2%, o 2,5%. E in tempi di inflazione superiore a questa soglia, i risparmi “fermi” in banca perdono valore. Ecco perché molte banche offrono anche i “conti deposito”, che rendono di più dei conti tradizionali.

Ma perché la banca mi paga di più? Perché in cambio mi vincolo per un tempo prestabilito: non posso ritirare in anticipo il denaro senza pagare una penale, che in pratica azzera tutto il guadagno extra che avrei ottenuto. Infatti, i conti deposito che non prevedono questo vincolo, rendono di meno.