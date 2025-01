Borse, ecco i titoli su cui puntare nel 2025

Introduzione

L’Economia de Il Corriere della Sera ha preso in considerazione le cosiddette blue chip, ovvero – in gergo finanziario – le società a maggiore capitalizzazione e con politiche di remunerazione del capitale investito più generose, per capire cosa consigliare agli investitori in vista del 2025. Tra le migliori del 2024 c’è Unipol, che ha guadagnato il 130,5% e segna un andamento da dividendo di oltre il 3%. La sua crescita è stata determinata dalla scalata del settore assicurativo e della capacità di sostenere la distribuzione di cedole agli azionisti. Ci sono però anche altri protagonisti, come Monte dei Paschi di Siena e Bper Banca. Intanto l’indice Ftse Mib, principale benchmark di Piazza Affari, ha segnato +11,9%: è il secondo anno consecutivo di andamento al rialzo e rende Milano la terza migliore Borsa d’Europa.