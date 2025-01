Pil Italia, il rapporto dell'Onu: "Nel 2025 sale a +0,7%". I dati

"In Italia, si prevede che la crescita rimanga modesta in un contesto di consumi privati ​​e pubblici modesti e fiacco per quanto riguarda le esportazioni". E' quanto si legge nel rapporto Onu "World Economic Situation and Prospects 2025", secondo il quale la crescita del Pil reale del nostro Paese passerà dallo 0,5% del 2024 allo 0,7% del 2025