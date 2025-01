Ricchezza miliardari cresciuta di 2mila miliardi di dollari nel 2024

Nel 2024, il numero di miliardari nel mondo è salito a 2.769, con un aumento del valore complessivo delle loro ricchezze a 15.000 miliardi di dollari. Allo stesso tempo, oltre 3,5 miliardi di persone vivono sotto la soglia di povertà di 6,85 dollari al giorno, cifra invariata dal 1990. Sono i dati emersi dal rapporto Oxfam "Disuguaglianza: povertà ingiusta e ricchezza immeritata" ascolta articolo

Nel 2024, il numero dei miliardari nel mondo ha raggiunto quota 2.769, con un incremento rispetto ai 2.565 del 2023. Non solo il loro numero cresce, ma anche i loro patrimoni. Secondo il nuovo rapporto di Oxfam "Disuguaglianza: povertà ingiusta e ricchezza immeritata", la ricchezza complessiva dei miliardari è passata da 13.000 a 15.000 miliardi di dollari in soli 12 mesi. Nel contempo, il numero assoluto di individui che vivono sotto la soglia di povertà di 6,85 dollari al giorno rimane invariato dal 1990, con oltre 3,5 miliardi di persone in questa condizione. Secondo le stime di Oxfam, se le attuali tendenze dovessero continuare, ci vorrebbero più di cento anni per portare l'intera popolazione mondiale sopra questa soglia. Sono i principali dati emersi dal rapporto redatto dall’organizzazione impegnata nella lotta alle disuguaglianze, in occasione dell’apertura dei lavori del World Economic Forum di Davos.



La rapidità della crescita della ricchezza dei Paperoni

Il rapporto, come detto, evidenzia una crescita accelerata della ricchezza dei miliardari. Nel 2024, è aumentata di 2.000 miliardi di dollari, crescendo tre volte più velocemente rispetto al 2023. Ogni giorno, in media, si sono aggiunti 5,7 miliardi di dollari al loro patrimonio, mentre ogni settimana si sono configurati 4 nuovi miliardari. Un altro dato interessante del rapporto è che più di un terzo della ricchezza dei miliardari è ereditata e che ogni anno il Nord del mondo “estrae” quasi 1.000 miliardi di dollari dal Sud. L’1% più ricco di questa parte del mondo ne beneficia per oltre 30 milioni di dollari. In sostanza, i Paesi ad alto reddito detengono il 69% della ricchezza globale, pur rappresentando solo il 21% della popolazione mondiale. Inoltre, i 10 uomini più ricchi al mondo hanno visto aumentare la loro ricchezza di quasi 100 milioni di dollari al giorno. Qualora il 99% dei loro patrimoni “evaporasse” da un giorno all'altro, sostiene Oxfam, “rimarrebbero comunque miliardari”.

La previsione dei trilionari

L'anno scorso, Oxfam aveva previsto la nascita del primo trilionario entro un decennio, ma al tasso attuale di crescita della ricchezza estrema ne sono ora previsti cinque nello stesso periodo di tempo. “L'incapacità di contenere la concentrazione di ricchezza tende a consolidare il potere nelle mani di pochi e generare Paperoni trilionari”, ha dichiarato Roberto Barbieri, direttore generale di Oxfam Italia. “Un’inversione di tendenza è necessaria, ma il contesto politico la complica. La precarizzazione economica e la marginalizzazione culturale di ampie fasce della popolazione favoriscono proposte politiche identitarie - come quelle che si vanno radicando negli Stati Uniti, con la rielezione di Donald Trump, e nel vecchio continente - che mirano a creare artificiose contrapposizioni tra gli emarginati. Una strategia che permette di tenere in secondo piano il mancato raggiungimento di risultati economico-sociali a beneficio dei più vulnerabili, mentre persegue politiche che avvantaggiano chi è già in posizione di privilegio. Così, l’obiettivo di un’economia più inclusiva e una società più dinamica ed equa”. Leggi anche Elon Musk potrebbe diventare trilionario nel 2027

“Il grande trasferimento di ricchezza”

Il rapporto evidenzia inoltre che “la ricchezza globale non solo è fortemente concentrata al vertice, ma in gran parte deriva anche da rendite di posizione”. Basti pensare che oltre 1/3 (il 36%) delle fortune dei miliardari deriva da eredità. Tutti i miliardari del mondo sotto i 30 anni hanno ereditato i propri patrimoni, una prima ondata di quello che è stato soprannominato “il grande trasferimento di ricchezza”, per cui si prevede che nei prossimi due o tre decenni più di 1.000 miliardari lasceranno oltre 5.200 miliardi di dollari ai propri eredi”.

Il monopolio delle grandi aziende

Secondo Oxfam, parte della crescita della ricchezza dei miliardari è riconducibile a sistemi di relazioni clientelari e, soprattutto, è intrecciata con il grande potere di mercato esercitato dalle imprese che controllano o dirigono. Le cinque aziende più grandi al mondo hanno ricavi superiori al Pil di decine di Paesi e al reddito combinato dei 2 miliardi di persone più povere del pianeta (1/4 della popolazione mondiale). Si tratta, secondo l’organizzazione, di una plastica rappresentazione del potere monopolistico in azione, che garantisce rendite immeritate e contribuisce alla crescita delle disuguaglianze.

Il mito del merito

“Ai super-ricchi piace dire che per accumulare enormi patrimoni ci vogliono abilità, determinazione e duro lavoro. Ma la verità è che gran parte della ricchezza estrema non è ascrivibile al merito”, ha sottolineato Amitabh Behar, direttore esecutivo di Oxfam International. Molti dei cosiddetti “self-made men” sono in realtà eredi di grandi fortune, tramandate per generazioni. È per questo, ad esempio, che la tassazione irrisoria o nulla delle grandi eredità è contraria a qualsiasi criterio di equità e non fa che perpetuare un sistema in cui ricchezza e potere restano nelle mani di pochi”, ha concluso.



