Completata posa del cavo elettrico sottomarino tra Sicilia e Campania

970 chilometri di cavo - pari quasi all'intera lunghezza dello Stivale - posato a una profondità massima di oltre 2mila metri, un record mondiale. Costo complessivo quasi 4 miliardi di euro, in parte finanziati dal Pnrr.

Cavi "anti-blackout"

Cavi sottomarini come questo aiuteranno il sistema elettrico italiano a evitare blackout come quello avvenuto in Spagna. La rete assomiglia al sistema sanguigno: ha bisogno di un cuore che genera energia, e quelle sono le centrali a gas o rinnovabili, ma anche di vene e arterie per trasportarla dove serve. Le interconnessioni garantiscono una rete elettrica più sicura e rendono possibile una riduzione delle bollette. Si potrà infatti trasportare l’energia generata dalle rinnovabili del Sud alle fabbriche del Nord. Terna, il gestore della rete italiana controllata dallo Stato, ha previsto 23 miliardi di investimenti sul sistema nei prossimi 10 anni. Una rincorsa continua: in tutta Europa potenziare la rete costerà tra i 400 e i 600 miliardi di euro entro il 2030. Elettrodotti, cavi sottomarini, centraline, convertitori: è il lato meno seducente della transizione energetica, ma non meno necessario rispetto a pannelli solari e pale eoliche.