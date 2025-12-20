Woolrich cambia proprietà, confermato il trasferimento dipendenti

Il marchio statunitense passa nelle mani del gruppo piemontese BasicNet che ha deciso la chiusura della sede di Bologna e la riduzione della produzione in quella di Milano. Per i sindacati lo spostamento di 139 dipendenti a Torino è inaccettabile e hanno già annunciato che daranno battaglia ascolta articolo

Brutte notizie per i dipendenti bolognesi e milanesi di Woolrich. Il marchio statunitense ha cambiato proprietà passando nelle mani del gruppo piemontese BasicNet che ha deciso di trasferire a Torino 139 dipendenti dell’azienda. Una soluzione che lascia basiti la Regione Emilia Romagna e i sindacati che, dopo lo stato d'agitazione, preparano battaglia. Le sigle del commercio di Cgil, Cisl e Uil chiedono di coinvolgere il governo, considerata la dimensione nazionale del gruppo, e chiederanno un incontro al ministero delle Imprese. La Regione Emilia-Romagna e la Città metropolitana di Bologna, che già nei giorni scorsi avevano definito "inaccettabile" la decisione riguardante i trasferimenti, sono disponibili per l'apertura di un tavolo di crisi.

Cosa succede BasicNet in un incontro tenuto ieri ha confermato la volontà di trasferire a Torino 139 dipendenti: 109 dalla sede di Bologna che verrà chiusa e i restanti da quella di Milano che subisce così una riduzione del personale. Lo scopo della mossa, per il gruppo piemontese, è assicurare il rilancio del marchio più antico degli Usa. "L'incontro si è rivelato una profonda delusione”, ha spiegato Fabio Leo di Uiltucs Emilia-Romagna. “Dopo le dichiarazioni rilasciate da BasicNet e dalla famiglia Boglione speravamo in un confronto costruttivo e collaborativo e invece ci siamo trovati di fronte ad un muro invalicabile". E ha spiegato: "Per molti questa è una procedura di licenziamento collettivo camuffata e studiata a tavolino. Con gran rammarico 139 lavoratori e lavoratrici hanno ricevuto l'ennesima delusione da parte del gruppo. Un Natale che per molte famiglie rimarrà impresso nella mente".