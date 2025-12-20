Bollo moto 2026, chi deve pagarlo e quanto costa: regole e novità

Il pagamento del primo bollo coincide, di norma, con il mese in cui avviene l’immatricolazione del veicolo. Esiste però una tolleranza: se la registrazione cade negli ultimi dieci giorni del mese, il versamento può slittare a quello successivo. L’importo copre il periodo che conduce alla scadenza “standard” più vicina, tradizionalmente fissata a gennaio o a luglio. Fanno eccezione Lombardia e Piemonte, dove dal 2004 è stato introdotto un sistema differente: qui il bollo può essere saldato entro la fine del mese seguente all’immatricolazione e ha validità annuale, eliminando di fatto i tradizionali termini fissi di inizio anno e metà estate.