Moto in inverno, i consigli per la stagione fredda

La stagione invernale è già iniziata ma questo non ferma alcuni centauri che vogliono guidare la propria moto anche con temperature più rigide, magari per godersi al pieno paesaggi e strade anche quando la colonnina di mercurio suggerirebbe di non salire in sella. Per questo è fondamentale scegliere l’abbigliamento più adatto per non farsi trovare impreparati e proteggersi al meglio dal freddo e dalle intemperie

Il percorso

Fondamentale è capire innanzitutto il percorso che si va ad affrontare: se si procede per lunghi tratti a velocità più elevate, è importante pensare anche a vento e basse temperature, con quantità d’aria importanti che ci raggiungono anche in posizioni più statiche. Diverso invece il discorso se si prevedono di affrontare tratti di guidato misto o magari un leggero fuoristrada, dove si può scegliere abbigliamento tecnico più leggero. Muoversi maggiormente comporterà anche una maggiore sudorazione quindi sarà conveniente portare con sé un cambio oppure alcuni capi aggiuntivi.

L'abbigliamento

Per chi guida la moto in inverno, è importante sfruttare un abbigliamento con membrana impermeabile, che oltre a tenere al riparto dall’acqua, rappresentano anche una buona protezione dall’aria. Esistono due tipologie: i capi con membrana rimovibile oppure i laminati. Nel primo capo abbiamo un abbigliamento tecnico più versatile visto che lo strato può essere rimosso per utilizzare magari alcune parti anche nelle giornate più calde. Lo spazio tra membrana e tessuto esterno funge anche da cuscinetto isolante, migliorando anche la tenuta termica. I laminati invece proteggono al meglio dall’acqua.

Entrando più nello specifico, è importante utilizzare guanti adatti alle proprie esigenze, che offrano un buon controllo sul manubrio e al contempo garantiscano l’isolamento termico. C’è chi opta anche per le manopole riscaldate oppure le moffole per essere ancora più al caldo. Fondamentale è anche la scelta degli stivali e degli altri strati, come l’intimo termico con materiali tecnici che consentano un buon isolamento ma anche di asciugarsi in fretta dall’eventuale umidità. Infine la protezione di collo e viso: utilizzare scaldacollo e passamontagna sotto il casco permettono di evitare fastidiosi spifferi. Anche la scelta del casco fa la differenza, con alcuni modelli AGV che utilizzano interni personalizzabili che fanno aggiungere cuffie reversibili in materiali specifici a seconda della stagione.