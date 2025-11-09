Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Motori

Eicma, cosa ci aspettiamo dal settore moto per il 2026

Nicola Paolella

Nicola Paolella

©Getty

L’edizione 2025 ha registrato numeri da record: 730 espositori provenienti da 50 Paesi e oltre 2000 marchi presenti. L’evento ha emozionato appassionati e operatori, confermandosi come punto di riferimento mondiale per moto, cicli e accessori. Tra supersportive, moto retrò e scooter innovativi, le aziende hanno mostrato tecnologiche e design sorprendenti. Le novità spaziano dai viaggi lunghi alle supersportive, senza dimenticare gli appassionati di heritage

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ