Eicma, cosa ci aspettiamo dal settore moto per il 2026

L’edizione 2025 ha registrato numeri da record: 730 espositori provenienti da 50 Paesi e oltre 2000 marchi presenti. L’evento ha emozionato appassionati e operatori, confermandosi come punto di riferimento mondiale per moto, cicli e accessori. Tra supersportive, moto retrò e scooter innovativi, le aziende hanno mostrato tecnologiche e design sorprendenti. Le novità spaziano dai viaggi lunghi alle supersportive, senza dimenticare gli appassionati di heritage