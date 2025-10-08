Sharing mobility, aumentano i noleggi ma calano i servizi. I dati

Dai dati elaborati dal Rapporto sulla mobilità condivisa, emerge che le uniche città che offrono contemporaneamente tutti e quattro i servizi di sharing (moto, auto, bici e monopattini) sono: Milano, Roma, Firenze, Bergamo e Torino. Roma è la prima città per numero di noleggi totali (13,2 milioni nel 2024); Bologna e Firenze sono le città cresciute maggiormente nel 2024 rispetto al 2023; Bologna è la città con più noleggi per abitante, dato significativo, trattandosi di una città in cui non sono presenti i monopattini; Milano è la città con più veicoli a disposizione per abitante; Brescia presenta il migliore tasso di rotazione dei veicoli