Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Motori
Arrow-link
Arrow-link

Mobilità urbana, ecco Scuter: il futuro dello sharing prende forza

Motori fotogallery
5 foto

Presentato a Milano, Scuter, un nuovo tre ruote agile, green e sicuro per la mobilità urbana di oggi e di domani...in sharing. I fondatori lo definiscono "non uno scooter, non un’auto, non una bici, ma un nuovo modo di viaggiare pensato esclusivamente per lo sharing urbano che prende il meglio da tutte le classi di veicolo”.

A cura di Nicola Paolella

ULTIME FOTOGALLERY

Mobilità urbana, ecco Scuter: il futuro dello sharing prende forza

Motori

Presentato a Milano, Scuter, un nuovo tre ruote agile, green e sicuro per la mobilità urbana di...

5 foto

Tifone Ragasa, inondazioni e forti piogge da Taiwan alla Cina. FOTO

Mondo

Il violento tifone Ragasa ha colpito duramente le Filippine, Taiwan,...

10 foto

Global Sumud Flotilla, cosa potrebbe accadere se arrivasse a Gaza

Mondo

L’Italia sta lavorando a una proposta di mediazione per consegnare gli aiuti portati dalla...

10 foto

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 25 settembre: rassegna stampa

Cronaca

Sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali troviamo "l'attacco di Meloni alla...

16 foto

Ucraina, come Trump ha cambiato idea su territori contesi con Russia

Mondo

Il presidente degli Stati Uniti ha scritto su Truth che Kiev può “combattere e riconquistare”...

8 foto

Video Motori

    Motori: articoli correlati

    Mobilità urbana, ecco Scuter: il futuro dello sharing prende forza

    Motori

    Presentato a Milano, Scuter, un nuovo tre ruote agile, green e sicuro per la mobilità urbana di...

    5 foto

    Auto, in Europa ad agosto +4,7% di vendite. Stellantis a +2,2%

    Motori

    Il dato emerge in base alle cifre diffuse dall'Acea, l'associazione dei costruttori europei...

    Liquido refrigerante per auto: cos'è e a cosa serve. Guida completa

    Motori

    Serve a mantenere la corretta temperatura del motore e prevenire quindi guasti in modo che il...